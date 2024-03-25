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Белью: Мені потрібно запропонувати правильну ціну

Сьогодні 22:30 99 0
Белью: Мені потрібно запропонувати правильну ціну
#Тоні Белью

Джерело - TalkSport.

Колишній чемпіон світу Тоні Белью готовий провести виставковий бій з Карлом Фрочем, якщо йому запропонують правильну ціну.

Про це заявив сам боксер.

"Чи справді Карл Фроч пожартував? Я не знаю, якою буде ціна, щоб я вийшов на ринг і бився з Карлом у виставковому поєдинку, але можу сказати, що бій не пройде повну дистанцію.

Ніколи не кажи ніколи. Бій не проходитиме на Гудісон Парку, але Карл не почує фінального гонга, дозвольте мені сказати вам це.

Якщо хтось запропонує мені правильну ціну, то я, на жаль, мушу сказати, що я знову битимусь.

Кожен має ціну, і кожен у соціальних мережах може говорити те, що йому подобається, але всім потрібно платити. Якщо пропонують правильну ціну, тоді ви отримуєте бої", - сказав Белью.

Нагадаємо, Сауль Альварес планував провести бій проти володаря титулу WBC в середньому дивізіоні Джермалла Чарло, однак мексиканець не зміг домовитися з промоутерами. У вересні Канело здобув перемогу над братом-близнюком Чарло - Джермеллом.

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