Мунгуя: Треба бути готовим на 100%, щоб битися з Канело

Боксер другої середньої ваги Хайме Мунгуя (43-0, 34 KO) пообіцяв здивувати абсолютного чемпіона у другій середній вазі Сауля Альвареса (60-2-2, 39 KO) у поєдинку, який відбудеться 4 травня.

Про це мексиканський боксер заявив у коментарі fightnews.com.

"Фредді Роуч не лише чудовий тренер, а й чудова людина та мотиватор. Він завжди мотивує нас продовжувати йти вперед і завзято тренуватися.

Прекрасно почувався в ринзі проти Райдера, це була хороша перемога. Мій поєдинок відрізнявся від його протистояння з Канело, але ми обидва виконали роботу.

Настав час починати роботу й готуватися до 4 травня. Впевнений, ми проведемо хорошу підготовку та здивуємо всіх. Треба бути готовим на 100%, щоб битися з Канело.

Сауль – цілісний боксер, який має силу, відмінні комбінації, роботу тілом. Канело завжди був для мене джерелом гордості та мотивації. Коли тільки починав займатися спортом, говорив, що хочу бути схожим на нього. Тепер у нас є шанс зустрітися з ним віч-на-віч. Сподіваюся скоро опинитися на його місці", – сказав Мунгуя.