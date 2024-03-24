Валькарсель не бачить необхідності

Джерело - SportUA.

Президент WBO Пако Валькарсель відкинув пропозицію очільника WBC Маурісіо Сулеймана про призначення відразу шести суддів на бій Тайсон Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) - Олександр Усик (21-0, 14 КО).

Його слова цитує SportUA.

"Ця тема обговорювалася серед санкціонуючих організацій. Я не думаю, що ця пропозиція щось додасть до боксу, тому що судді повинні бути компетентними, і трьох суддів цілком достатньо. Я не згоден із цією пропозицією", - заявив Валькарсель.

Бій Усика і Ф'юрі мав відбутися 17 лютого, але 2 лютого команда Ф'юрі повідомила, що Тайсон отримав розсічення у спарингу. Новою датою для об'єднавчого бою було обрано 18 травня в Саудівській Аравії.

Нагадаємо, тренер Ентоні Джошуа бажає бачити суперником свого підопічного Усика, а не Ф'юрі. Раніше Усик двічі переміг Ентоні. Спочатку одноголосним, а потім розділеним рішенням суддів.

Напередодні Джошуа брутально розібрався з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну.