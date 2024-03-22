Тренер Джошуа бажає бачити суперником свого підопічного Усика, а не Ф'юрі

Тренер колишнього чемпіона світу в надважкій вазі з боксу Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) Бен Девісон хоче бачити суперником свого підопічного чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО), а не наступного суперника українця Тайсона Ф'юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це він розповів у коментарі для Boxing Scene.

"Ми б хотіли, щоб Джошуа отримав шанс виправитись. Не знаю чи це той бій, якого найбільше хоче Джошуа. Я не думаю, що він роздратований. Я думаю, що він боксер - йому ставлять пару, та він радий надерти дупу будь-кому.

Між першим та другим поєдинком проти Усика була велика перерва. Активність є ключовим фактором, і я думаю, що це допомогло йому. Послідовні тренувальні табори, розвиток навичок", - заявив наставник.