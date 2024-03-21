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Красюк: Мета Усика - завершити місію здобуття статусу абсолютного чемпіона

Сьогодні 18:52 170 0
Красюк: Мета Усика - завершити місію здобуття статусу абсолютного чемпіона
#Олександр Красюк, #Олександр Усик

Джерело - worldboxingnews.net.

Немає жодної гарантії, що бій між Олександром Усиком та Тайсоном Фʼюрі коли-небудь таки відбудеться. 

Про це заявив генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк в інтерв'ю.

"Немає жодної гарантії, що бій із Фʼюрі коли-небудь таки відбудеться. Він ухилявся вже чотири рази поспіль. Ми навіть вирішили припинити всі жарти та критику щодо Люка, щоб підтримати його впевненість. Тому, якщо ми можемо ще щось зробити, щоб допомогти йому вийти у ринг до Усика, ми готові.

Теоретично, матч-реванш повинен відбутися до кінця 2024 року. Однак ми всі знаємо, що Тайсон - не найкращий у світі "реваншер".

І після того, як він програє Усику в першому поєдинку, його подальші дії взагалі важко передбачити.

Мета Усика - отримати четвертий пояс у важкій вазі і завершити місію здобуття статусу абсолютного чемпіона. Після виконання цієї місії можна буде розглядати інші варіанти", - заявив Красюк.

Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Місце проведення - Ер-Ріяд, Саудівська Аравія. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Напередодні Усик також звернувся до Ф’юрі в соціальних мережах. Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр або Тайсон не зможуть вийти на ринг.

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