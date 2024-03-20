Усик: Ф'юрі - твій табір тільки почався, мій так і не закінчився

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) відреагував на відео тренування володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це українець повідомив в Instagram.

Напередодні британець показав перший день свого тренувального табору в межах підготовки до бою проти українця.

"Твій табір тільки почався, мій так і не закінчився", - написав Усик.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Usyk. The Cat. Oleksandr (@usykaa)

Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Місце проведення - Ер-Ріяд, Саудівська Аравія. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр або Тайсон не зможуть вийти на ринг.