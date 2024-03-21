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Хргович може стати запасним боксером на бій Ф'юрі – Усик

Сьогодні 09:25 126 0
Хргович може стати запасним боксером на бій Ф'юрі – Усик
#Олександр Усик, #Філіп Хргович, #Тайсон Ф’юрі

Джерело - TRU SCHOOL SPORTS.

Обов’язковий претендент на титул IBF у надважкій вазі Філіп Хргович може стати запасним боксером у випадку коли, чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик (21-0; 14 КО) або володар пояса WBC Тайсон Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) не зможуть вийти на ринг 18 травня.

Про це повідомив хорватський боксер.

"Це в моєму контракті – бути готовим, якщо хтось вилетить. Я готовий до 18 травня. Я тут, щоб замінити когось. 

Це погано, тому що я маю готуватись на 18 травня і червень. Це шанс, який не можна втратити", - сказав Хргович.

Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Місце проведення - Ер-Ріяд, Саудівська Аравія. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Наступний бій Хрговича заплановано на 1 червня. Хорват вийде на ринг проти британця Даніеля Дюбуа (20-2, 19 KO) на вечорі боксу в Саудівській Аравії.

Дюбуа і Філліп свої останні поєдинки провели 23 грудня – обидва здобули дострокові перемоги. Даніель за 10 сек до закінчення бою нокаутував американця Джаррелла Міллера (26-1-1, 22 КО), а Хргович технічним нокаутом переміг Марка де Морі (41-3-2, 36 KO) з Австралії.

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