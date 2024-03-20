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Ф'юрі: Мій бій з Усиком - це найбільший поєдинок століття

Сьогодні 11:02 169 0
Ф'юрі: Мій бій з Усиком - це найбільший поєдинок століття
Фото: Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Володар титулу WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) не буде недооцінювати чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Про це британський боксер заявив у інтерв'ю The Stomping Ground.

"Мій бій з Олександром Усиком - це найбільший поєдинок століття. Жоден бій не буде більшим за цей... Не забуваймо, що Усик двічі побив Ентоні Джошуа. Це відкинуло Ей Джея далеко вниз по кар'єрних сходах. Усик абсолютний вбивця, він погана людина. Тож як можна недооцінювати його?" – заявив Фʼюрі.

Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Місце проведення - Ер-Ріяд, Саудівська Аравія. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр або Тайсон не зможуть вийти на ринг.

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