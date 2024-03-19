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Беру 330 кг: Ф'юрі активно готується до бою з Усиком

Вчора 23:36 321 0
Беру 330 кг: Ф'юрі активно готується до бою з Усиком
Фото - Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) показав своє тренування у межах підготовки до бою проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Про це британець повідомив в Instagram.

"Беру 330 кг. Перший день тренувального табору. 18 травня на підході", - написав Ф'юрі.

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Допис, поширений Tyson Fury (@tysonfury)

Також Тайсон показав тренування на ринзі:

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Допис, поширений Tyson Fury (@tysonfury)

Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Місце проведення - Ер-Ріяд, Саудівська Аравія. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр або Тайсон не зможуть вийти на ринг.

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