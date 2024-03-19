Відомий тренер: Усик має стиль, щоб перемогти Ф’юрі

Макгірт дав свій прогноз на бій Усик - Ф’юрі

Американський тренер Бадді Макгір назвав умови для перемоги українця Олександра Усика у чемпіонському бої в надважкій вазі з володарем поясу WBC британцем Тайсоном Ф’юрі.

По це він розповів у коментарі для Boxing Social.

"Усик має стиль, щоб перемогти Ф’юрі. Але Тайсон є один із найкращих бійців, які використовують свої габарити як перевагу. Він дуже хороший і послідовний у цьому. Головне питання в тому, як Олександр упорається з цим у період із 6 по 12 раунди", - сказав Макгірт.

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Бій Усика і Ф’юрі за титули чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF відбудеться 18 травня.

За свою кар'єру українець виграв 21 поєдинок (14 нокаутом), жодного не програв. Британець виграв 34 (24 достроково), без поразок, але з однією нічиєю.

Напередодні Тайсон заявив, що буде готовий до бою проти українського спортсмена.

Раніше легендарний боксер Леннокс Льюїс назвав фаворита у поєдинку Усик - Ф’юрі.