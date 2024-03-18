Ф’юрі: Буду готовий до бою з Усиком

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) буде готовий до бою проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Про це британський надважковаговик заявив у коментарі Manchester Evening News.

"Я в хорошій формі. У мене залишилося дев'ять тижнів до бою. Тому через дев'ять тижнів ви можете запитати мене, чи у формі я і чи готовий до бою?

Я тільки-но почав збори, буквально кілька днів тому. Тож так, я точно буду у формі та готовий до бою", - розповів Ф'юрі.