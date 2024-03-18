Ф’юрі: Буду готовий до бою з Усиком

Джерело - manchestereveningnews.co.uk.
Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) буде готовий до бою проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).
Про це британський надважковаговик заявив у коментарі Manchester Evening News.
"Я в хорошій формі. У мене залишилося дев'ять тижнів до бою. Тому через дев'ять тижнів ви можете запитати мене, чи у формі я і чи готовий до бою?
Я тільки-но почав збори, буквально кілька днів тому. Тож так, я точно буду у формі та готовий до бою", - розповів Ф'юрі.
Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Місце проведення - Ер-Ріяд, Саудівська Аравія. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.
Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр або Тайсон не зможуть вийти на ринг.