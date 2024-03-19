Макгірт дав свій прогноз на бій Усик - Ф’юрі

Американський наставник із боксу Бадді Макгір назвав умови для перемоги українця Олександра Усика (21-0, 14 КО) у чемпіонському бої в надважкій вазі з володарем поясу WBC британцем Тайсоном Ф’юрі (34-0-1, 24 КО).

По це він розповів у коментарі для Boxing Social.

"Усик має стиль, щоб перемогти Ф’юрі. Але Тайсон є один із найкращих бійців, які використовують свої габарити як перевагу. Він дуже хороший і послідовний у цьому. Головне питання в тому, як Олександр упорається з цим у період із 6 по 12 раунди", - сказав Макгірт.

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Бій Усика і Ф’юрі за титули чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF відбудеться 18 травня.

За свою кар'єру українець виграв 21 поєдинок (14 нокаутом), жодного не програв. Британець провів 35 зустрічей: виграв 34 (24 достроково), без поразок, але з однією нічиєю.

Напередодні Тайсон заявив, що буде готовий до бою проти українського спортсмена.

Раніше легендарний боксер Леннокс Льюїс назвав фаворита у поєдинку Усик - Ф’юрі.