Головне
Кременчук вийшов у фінал чемпіонату України з хокею
Вчора 21:00 5655
Що об'єднує Боснію і Україну: війна, економіка та величезна діаспора
Сьогодні 08:55 93
Богачук прокоментував інформацію про зрив поєдинку з Фундорою
Вчора 21:50 467
Боснія і Герцеговина - Україна: анонс і прогноз матчу півфіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024
Вчора 20:38 1222
Не Бускетс, але й не Тимощук: хто замінить Степаненка в матчі Боснія і Герцеговина - Україна
Вчора 18:43 1091
Колосальне домінування: підсумки виступу Іги Швьонтек в Індіан-Веллсі-2024
Вчора 14:57 744
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України
Вчора 10:32 92431
Жеребкування Miami Open-2024: українки дізналися своїх потенційних суперниць
Вчора 10:07 1146
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд
Вчора 09:30 384124 12
"Ми могли померти будь-якої миті": легенда збірної Боснії і Герцеговини в дитинстві пережив війну та захоплювався Шевченком
Вчора 08:38 1783
Прямі трансляції

Вайт - про поєдинок Усик - Ф'юрі: Чим ближче бій, тим складніше стає вибрати переможця

Сьогодні 08:50 85 0
Вайт - про поєдинок Усик - Ф'юрі: Чим ближче бій, тим складніше стає вибрати переможця
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Ділліан Вайт

Джерело - iFL TV.

Британський надважковаговик Ділліан Вайт (30-3, 19 КО) спробував спрогнозувати результат бою Олександра Усика (21-0, 14 КО) проти Тайсона Ф'юрі (34-0-1, 24 КО).

Своїми очікуваннями він поділився в ефірі на ютуб-каналі iFL TV.

"Усик показував у боях, що він крутий, він може тримати удари. Він показав, що він насправді крутіший за Тайсона Ф’юрі. Усик стійкіший, тому що Тайсон Ф’юрі падав і від слабших ударів. А Усик витримував їх.

У Ф'юрі є розмір і розмах рук. У нього також хороша швидкість і боксерські здібності, але він вийде проти того, у кого швидкість вища. Усик точніший боксер, ніж Ф’юрі. Тайсон великий, він незручний, має багато впевненості.

Я не знаю. Це дуже нелегкий бій для них обох. Я не можу сказати – ось цей виграє, а той програє. Чим ближче бій, тим складніше стає вибрати переможця", – сказав Ділліан.

Зазначимо, що бій українця відбудеться 18 травня 2024 року. Місце проведення - Ер-Ріяд, Саудівська Аравія. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр або Тайсон не зможуть вийти на ринг.

Нагадаємо, напередодні Вайт здобув першу перемогу після відновлення кар'єри.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд 384124 12
Медведєв - про вболівальників на Індіан-Веллсі: "Просто кінчені" Медведєв - про вболівальників на Індіан-Веллсі: "Просто кінчені" 26443 2
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 105803
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України 92431
Стало відомо, хто буде титульним спонсором УПЛ наступні 3 роки Стало відомо, хто буде титульним спонсором УПЛ наступні 3 роки 16643
Кременчук вийшов у фінал чемпіонату України з хокею Кременчук вийшов у фінал чемпіонату України з хокею 5655
Рекомендуємо
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 105803
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 337615 9
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 21962
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 80716
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 13096
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 51087