Вайт - про поєдинок Усик - Ф'юрі: Чим ближче бій, тим складніше стає вибрати переможця

Британський надважковаговик Ділліан Вайт (30-3, 19 КО) спробував спрогнозувати результат бою Олександра Усика (21-0, 14 КО) проти Тайсона Ф'юрі (34-0-1, 24 КО).

Своїми очікуваннями він поділився в ефірі на ютуб-каналі iFL TV.

"Усик показував у боях, що він крутий, він може тримати удари. Він показав, що він насправді крутіший за Тайсона Ф’юрі. Усик стійкіший, тому що Тайсон Ф’юрі падав і від слабших ударів. А Усик витримував їх.

У Ф'юрі є розмір і розмах рук. У нього також хороша швидкість і боксерські здібності, але він вийде проти того, у кого швидкість вища. Усик точніший боксер, ніж Ф’юрі. Тайсон великий, він незручний, має багато впевненості.

Я не знаю. Це дуже нелегкий бій для них обох. Я не можу сказати – ось цей виграє, а той програє. Чим ближче бій, тим складніше стає вибрати переможця", – сказав Ділліан.