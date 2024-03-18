Тейлор: Усик поб’є Джошуа 10 разів з 10

Колишній абсолютний чемпіон у першій напівсередній вазі Джош Тейлор вважає що Ентоні Джошуа не має жодного шансу в двобої проти Олександра Усика, якщо третій поєдинок між боксерами таки відбудеться.

- Чи може Джошуа у такому стані виграти можливий третій поєдинок проти Усика?

- Я так не думаю, ні. Я думаю, Усик поб’є Ф'юрі 10 разів з 10. Хіба що Джошуа спіймає його сильним ударом. Я просто вважаю, що пересування Усика, його боксерський IQ, його загальний боксерський розум переможе Джошуа 10 разів з 10.

Я не говорю грубо про нього чи маю неповагу. Це просто моя думка. Я просто думаю, що Джошуа страждатиме з ним щоразу. Поки він не змінить свою тактику, яка має бути заснована на фізиці. Потрібно наголошувати на використанні своєї сили - ось це може спрацювати. Але я цього не бачу, - заявив Тейлор.