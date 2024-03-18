Тейлор: Усик поб’є Джошуа 10 разів з 10

Джерело - Ютуб-канал Pro Boxing Fans.
Колишній абсолютний чемпіон у першій напівсередній вазі Джош Тейлор вважає що Ентоні Джошуа не має жодного шансу в двобої проти Олександра Усика, якщо третій поєдинок між боксерами таки відбудеться.
- Чи може Джошуа у такому стані виграти можливий третій поєдинок проти Усика?
- Я так не думаю, ні. Я думаю, Усик поб’є Ф'юрі 10 разів з 10. Хіба що Джошуа спіймає його сильним ударом. Я просто вважаю, що пересування Усика, його боксерський IQ, його загальний боксерський розум переможе Джошуа 10 разів з 10.
Я не говорю грубо про нього чи маю неповагу. Це просто моя думка. Я просто думаю, що Джошуа страждатиме з ним щоразу. Поки він не змінить свою тактику, яка має бути заснована на фізиці. Потрібно наголошувати на використанні своєї сили - ось це може спрацювати. Але я цього не бачу, - заявив Тейлор.
Нагадаємо, 18 травня чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик проведе бій з володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі.
Раніше зухвалий Майкл Гантер розповів у чому різниця між ним та Усиком.