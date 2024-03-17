Гантер: Єдина різниця між мною та Усиком у тому, що я можу бити трохи сильніше

Американський боксер надважкої ваги Майкл Хантер (20-1-2, 14 KO) вважає, що він краще ніж Олександр Усик (21-0, 14 КО).

Відповідну заяву боксер зробив для Talksport.

"Я мав битися на Sky Sports, але вони не змогли організувати для мене бій. У мене була одна проблема протягом усієї моєї кар’єри - ніхто насправді не хоче битися зі мною, і тому я не можу отримати бій. Ось чому багато людей говорять, що їм доведеться ризикувати, а винагорода низька.

Але насправді бій зі мною несе більший ризик, ніж винагорода за це. Ви можете отримати мільйон доларів за бій зі мною, але чи отримаєте ви ще один після? Тож я думаю, що справа в ризику і в тому, як я б’юся, в моєму стилі. Я боєць типу Усика.

Я не великий надважковаговик, але я той, хто збирається вкласти вас. Єдина різниця між мною та Усиком у тому, я вважаю, що я можу бити трохи сильніше. Я трохи агресивніший", - сказав Хантер.