Гантер: Єдина різниця між мною та Усиком у тому, що я можу бити трохи сильніше

Джерело - Talksport.
Американський боксер надважкої ваги Майкл Хантер (20-1-2, 14 KO) вважає, що він краще ніж Олександр Усик (21-0, 14 КО).
Відповідну заяву боксер зробив для Talksport.
"Я мав битися на Sky Sports, але вони не змогли організувати для мене бій. У мене була одна проблема протягом усієї моєї кар’єри - ніхто насправді не хоче битися зі мною, і тому я не можу отримати бій. Ось чому багато людей говорять, що їм доведеться ризикувати, а винагорода низька.
Але насправді бій зі мною несе більший ризик, ніж винагорода за це. Ви можете отримати мільйон доларів за бій зі мною, але чи отримаєте ви ще один після? Тож я думаю, що справа в ризику і в тому, як я б’юся, в моєму стилі. Я боєць типу Усика.
Я не великий надважковаговик, але я той, хто збирається вкласти вас. Єдина різниця між мною та Усиком у тому, я вважаю, що я можу бити трохи сильніше. Я трохи агресивніший", - сказав Хантер.
Зазначимо, що єдину поразку в кар'єрі американець отримав у бою проти Олександра.
Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Місце проведення - Ер-Ріяд, Саудівська Аравія. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.
Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр або Тайсон не зможуть вийти на ринг.