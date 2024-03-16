Ф’юрі: Якщо рана відкриється під час бою, то до біса її!

Чемпіон WBC Тайсон Ф’юрі буде продовжувати бій проти Олександра Усика за будь-яких умов.

Таку обіцянку "Циганський король" дав в інтерв’ю DAZN.

"Рана загоюється добре, я не переймаюся через це. Від моменту отримання розсічення до дати поєдинку (18 травня - прим. ред.) 15 тижнів. Розсічення заживає приблизно за 8-9 тижнів, тож у мене достатньо часу.

Якщо рана відкриється під час бою, то до біса її! Якщо вона відкриється під час бою, то всюди буде кров, і що з того? Не зупиняйте бій, тому що це поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі", - сказав Ф’юрі.