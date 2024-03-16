Ф’юрі: Якщо рана відкриється під час бою, то до біса її!

Джерело - Essentially Sports.
Чемпіон WBC Тайсон Ф’юрі буде продовжувати бій проти Олександра Усика за будь-яких умов.
Таку обіцянку "Циганський король" дав в інтерв’ю DAZN.
"Рана загоюється добре, я не переймаюся через це. Від моменту отримання розсічення до дати поєдинку (18 травня - прим. ред.) 15 тижнів. Розсічення заживає приблизно за 8-9 тижнів, тож у мене достатньо часу.
Якщо рана відкриється під час бою, то до біса її! Якщо вона відкриється під час бою, то всюди буде кров, і що з того? Не зупиняйте бій, тому що це поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі", - сказав Ф’юрі.
Нагадаємо, Тайсон отримав розсічення під час спарингу за два тижні до бою з Олександром Усиком, який мав відбутися 17 лютого. Через травму британця організатори ухвалили рішення перенести поєдинок на 18 травня. Нещодавно президент WBC запропонував, щоб переможця бою визначали не 3, а 6 суддів.