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Ф’юрі: Якщо рана відкриється під час бою, то до біса її!

Сьогодні 13:31 194 0
Ф’юрі: Якщо рана відкриється під час бою, то до біса її!
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Essentially Sports.

Чемпіон WBC Тайсон Фюрі буде продовжувати бій проти Олександра Усика за будь-яких умов. 

Таку обіцянку "Циганський король" дав в інтервю DAZN. 

"Рана загоюється добре, я не переймаюся через це. Від моменту отримання розсічення до дати поєдинку (18 травня - прим. ред.) 15 тижнів. Розсічення заживає приблизно за 8-9 тижнів, тож у мене достатньо часу.

Якщо рана відкриється під час бою, то до біса її! Якщо вона відкриється під час бою, то всюди буде кров, і що з того? Не зупиняйте бій, тому що це поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі", - сказав Фюрі. 

Нагадаємо, Тайсон отримав розсічення під час спарингу за два тижні до бою з Олександром Усиком, який мав відбутися 17 лютого. Через травму британця організатори ухвалили рішення перенести поєдинок на 18 травня. Нещодавно президент WBC запропонував, щоб переможця бою визначали не 3, а 6 суддів. 

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