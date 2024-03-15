Ф’юрі: Усик - вбивця британців

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) здатний зупинити чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Про це повідомив британець у коментарі BoxNation.

"Він вбивця британців на цей момент, чи не так? Він розібрався з Даніелем Дюбуа, Дереком Чісорою та Ентоні Джошуа. Єдиний, хто стоїть на його шляху, щоб не дати йому отримати повний контроль над Європою - це Циганський король.

Я знищу Олександра. Він виконав свою роботу, він абсолютний чемпіон у крузервейті. Але у хевівейті він переміг чотири бійці, які всі мають однаковий повільний стиль бою. Тому йому вдалося їх перемогти. Але з власного досвіду скажу, що я набагато швидший та жорсткіший за Усика", - сказав Ф’юрі.