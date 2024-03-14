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Ф'юрі розкрив ім'я свого спаринг-партнера до бою з Усиком

Сьогодні 16:22 1975 0
Ф'юрі розкрив ім'я свого спаринг-партнера до бою з Усиком
Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - BoxNation.

Південноафриканський боксер Кевін Лерена допомагатиме Тайсону Ф'юрі готуватися бою проти Олександра Усика.

Про це британець розповів в інтерв'ю BoxNation.

"Лерена – хороший хлопець. Він, а також його тренер Пітер — дуже-дуже хороші люди. У мене чудові взаємини з ними. Думаю, я поверну Лерену до свого табору перед боєм з Усиком", – сказав Ф'юрі.

Раніше Кевін Лерена вже був у тренувальному таборі чемпіона WBC. Минулого тижня південноафриканець програв Джастіну Хуні в андеркарді бою Джошуа – Нганну.

Нагадаємо, бій за звання абсолютного чемпіона світу між Усиком та Ф'юрі відбудеться 18 травня в Саудівській Аравії. Спершу поєдинок мав пройти 17 лютого, але його довелося перенести через травму британця. До речі, своє пошкодження Тайсон отримав саме під час спарингу.

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