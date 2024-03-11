Джошуа назвав імена потенційних суперників

Джерело - iFL TV.
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-3, 25 KO) наступний бій може провести влітку.
Про це повідомив боксер у коментарі iFL TV.
"Чи хочу я провести бій влітку? Так. Поки невідомо, чи це буде у Великій Британії. Але, можливо, це буде в червні. Червень або липень.
Хрговіч? Давайте. Знову варіант із Вайлдером? Так, Вайлдер, Чжан, Паркер - усі вони", - заявив Джошуа.
Нагадаємо, Ентоні Джошуа (28-3, 25 KO) переміг Френсіса Нганну (0-2) на вечорі боксу в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Після перемоги промоутер британця Едді Гірн заявив, що свій наступний бій Ей Джей проведе проти переможця бою Олександр Усик (21-0, 14 КО) - Тайсон Ф'юрі (34-0-1, 24 КО).