Джошуа назвав імена потенційних суперників

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-3, 25 KO) наступний бій може провести влітку.

Про це повідомив боксер у коментарі iFL TV.

"Чи хочу я провести бій влітку? Так. Поки невідомо, чи це буде у Великій Британії. Але, можливо, це буде в червні. Червень або липень.

Хрговіч? Давайте. Знову варіант із Вайлдером? Так, Вайлдер, Чжан, Паркер - усі вони", - заявив Джошуа.