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Джошуа назвав імена потенційних суперників

Сьогодні 15:40 174 0
Джошуа назвав імена потенційних суперників
#Ентоні Джошуа

Джерело - iFL TV.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-3, 25 KO) наступний бій може провести влітку.

Про це повідомив боксер у коментарі iFL TV.

"Чи хочу я провести бій влітку? Так. Поки невідомо, чи це буде у Великій Британії. Але, можливо, це буде в червні. Червень або липень.

Хрговіч? Давайте. Знову варіант із Вайлдером? Так, Вайлдер, Чжан, Паркер - усі вони", - заявив Джошуа.

Нагадаємо, Ентоні Джошуа (28-3, 25 KO) переміг Френсіса Нганну (0-2) на вечорі боксу в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Після перемоги промоутер британця Едді Гірн заявив, що свій наступний бій Ей Джей проведе проти переможця бою Олександр Усик (21-0, 14 КО) - Тайсон Ф'юрі (34-0-1, 24 КО).

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