Промоутер Усика подякував Джошуа

Джерело - Чемпіон.

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк висловив вдячність Ентоні Джошуа за бій проти Френсіса Нганну.

Відповідний пост він опублікував у твіттері.

"Ентоні, дякую тобі за те, що показав, що таке справжній бокс. Успіхів тобі, нехай тебе береже Бог", - написав Красюк.

Поєдинок британського боксера відбувся 9 березня на вечорі боксу в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Ентоні брутально розібрався зі своїм суперником.

Нагадаємо, що бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що Джошуа може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр або Тайсон не зможуть вийти на ринг 18 травня.