Джерело - Чемпіон.
Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) прокоментував перемогу Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) над колишнім чемпіоном UFC Франсісом Нганну (0-2).
Слова Ф'юрі цитує журналіст Майкл Бенсон.
"Я все ще зневажливо ставлюся до нього. Ей Джей створений для мене. Просто тому, що він нокаутував Франсіса Нганну – це не те саме. Він не міг завдати жодного з таких ударів правою Усику, набагато меншому та легшому бійцеві. Стилі створюють бої, а його стиль створений для мене", - сказав Ф’юрі.
Tyson Fury on Anthony Joshua: “I’m still dismissive of him. AJ’s made to measure for me. Just because he knocked out Francis Ngannou - it’s not the same. He couldn’t land any of those rights on Usyk, a way smaller and lighter man. Styles make fights and his style is made for me.”— Michael Benson (@MichaelBensonn) March 9, 2024
Нагадаємо Ентоні Джошуа (28-3, 25 KO) переміг Френсіса Нганну (0-2) на вечорі боксу в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).
Джошуа після двох поразок від українця Олександра Усика вже має чотири перемоги поспіль. Водночас Френсіс провів свій другий бій за правилами боксу. У жовтні він поступився Тайсону Ф’юрі.