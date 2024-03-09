Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) прокоментував перемогу Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) над колишнім чемпіоном UFC Франсісом Нганну (0-2).

Слова Ф'юрі цитує журналіст Майкл Бенсон.

"Я все ще зневажливо ставлюся до нього. Ей Джей створений для мене. Просто тому, що він нокаутував Франсіса Нганну – це не те саме. Він не міг завдати жодного з таких ударів правою Усику, набагато меншому та легшому бійцеві. Стилі створюють бої, а його стиль створений для мене", - сказав Ф’юрі.