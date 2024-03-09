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Ф'юрі: Я все ще зневажливо ставлюся до Джошуа

Сьогодні 22:22 104 0
Ф'юрі: Я все ще зневажливо ставлюся до Джошуа
Фото: Getty Images
#Ентоні Джошуа, #Тайсон Ф'юрі, #Франсіс Нганну

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) прокоментував перемогу Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) над колишнім чемпіоном UFC Франсісом Нганну (0-2).

Слова Ф'юрі цитує журналіст Майкл Бенсон.

"Я все ще зневажливо ставлюся до нього. Ей Джей створений для мене. Просто тому, що він нокаутував Франсіса Нганну – це не те саме. Він не міг завдати жодного з таких ударів правою Усику, набагато меншому та легшому бійцеві. Стилі створюють бої, а його стиль створений для мене", - сказав Ф’юрі.

Нагадаємо Ентоні Джошуа (28-3, 25 KO) переміг Френсіса Нганну (0-2) на вечорі боксу в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Джошуа після двох поразок від українця Олександра Усика вже має чотири перемоги поспільВодночас Френсіс провів свій другий бій за правилами боксу. У жовтні він поступився Тайсону Ф’юрі.

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