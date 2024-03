Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) прокоментував перемогу Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) над колишнім чемпіоном UFC Франсісом Нганну (0-2).

Слова Ф'юрі цитує журналіст Майкл Бенсон.

Tyson Fury on Anthony Joshua: “I’m still dismissive of him. AJ’s made to measure for me. Just because he knocked out Francis Ngannou - it’s not the same. He couldn’t land any of those rights on Usyk, a way smaller and lighter man. Styles make fights and his style is made for me.”