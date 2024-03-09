Головне
Костюк з перемоги стартувала на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі
Сьогодні 08:34 492
Джошуа – Нганну: коли вишкіл перемагає хаос
Сьогодні 15:05 198
Ворскла вирвала перемогу над Чорноморцем в 20 турі УПЛ
Сьогодні 14:56 124
Легка прогулянка клубу Зінченка й успіх кривдника Шахтаря: суперекспрес на євровікенд із коефіцієнтом 7,38
Сьогодні 14:15 146
Ковтун виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики
Сьогодні 13:14 882 3
Джошуа брутально розібрався з Нганну
Сьогодні 08:08 1188
Бондар висловився щодо боснійців, які грають у чемпіонаті Росії
Вчора 22:34 577
Збірна України з боксу готувалася до змагань в одному місці та залі з росіянами
Вчора 21:20 26440 6
Шахтар здобув вольову перемогу над Колосом у матчі 20 туру УПЛ
Вчора 20:21 540
Металіст 1925 розписав мирову з ЛНЗ у 20 турі УПЛ
Вчора 17:30 417
Прямі трансляції

Атлас вказав причину легкої перемоги Джошуа над Нганну

Сьогодні 15:20 109 0
Атлас вказав причину легкої перемоги Джошуа над Нганну
#Ентоні Джошуа, #Франсіс Нганну, #Тедді Атлас

Джерело - boxingnews24.com.

Ентоні Джошуа (27-3, 24 KO) переміг колишнього чемпіона UFC Франсіса Нганну (0-2, 0 KO) завдяки досвіду.

Про це заявив аналітик боксу Тедді Атлас

"Досвід дався взнаки. Не думаю, що Тайсон Ф'юрі очікував від Нганну того, що він побачив у бою, але там був елемент несподіванки. Цього разу елемента несподіванки не було.

Джошуа знав, із чим йому доведеться мати справу цього разу, і він поставився до цього з повагою і підготувався до цього. Його досвід дозволив йому отримати ту велику перевагу, яку він мав. Джошуа відмінно використовував обманні рухи, щоб відвести ліву руку Нганну, і тоді він зміг вразити його правою рукою.

Джошуа - Нганну: коли вишкіл перемагає хаос

Досвід Ентоні показав, що він може побачити можливість для удару правою рукою проти хлопця, у якого явно немає такого досвіду. Джошуа зміг побачити те, що не зміг побачити хлопець із меншим досвідом. Джошуа повернувся туди, де він дуже спокійний і знає, навіщо він це робить. Тепер справа не в грошах", - сказав Атлас.

Нагадаємо Ентоні Джошуа (28-3, 25 KO) переміг Френсіса Нганну (0-2) на вечорі боксу в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Джошуа після двох поразок від українця Олександра Усика вже має чотири перемоги поспільВодночас Френсіс провів свій другий бій за правилами боксу. У жовтні він поступився Тайсону Ф’юрі.

До речі, саме Джошуа фактично завершив кар'єру Володимира Кличка, нокаутувавши у 2017 році українця в 11-му раунді чемпіонського бою.

Коментарі ()
Популярне зараз
Збірна України з боксу готувалася до змагань в одному місці та залі з росіянами Збірна України з боксу готувалася до змагань в одному місці та залі з росіянами 26440 6
Сокіл повів у рахунку в півфінальній серії чемпіонату України проти Кепіталз Сокіл повів у рахунку в півфінальній серії чемпіонату України проти Кепіталз 4903
Рух сенсаційно переміг Дніпро-1 у 20 турі УПЛ Рух сенсаційно переміг Дніпро-1 у 20 турі УПЛ 6235
(Не)схожість із собою (Не)схожість із собою 1081
Непереможний українець нокаутував американця в андеркарді поєдинку Джошуа - Нганну Непереможний українець нокаутував американця в андеркарді поєдинку Джошуа - Нганну 1090
Джошуа брутально розібрався з Нганну Джошуа брутально розібрався з Нганну 1188
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 157949
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 35688
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 103057
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10629 2
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 92153
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 11127