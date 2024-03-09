Атлас вказав причину легкої перемоги Джошуа над Нганну

Джерело - boxingnews24.com.
Ентоні Джошуа (27-3, 24 KO) переміг колишнього чемпіона UFC Франсіса Нганну (0-2, 0 KO) завдяки досвіду.
Про це заявив аналітик боксу Тедді Атлас
"Досвід дався взнаки. Не думаю, що Тайсон Ф'юрі очікував від Нганну того, що він побачив у бою, але там був елемент несподіванки. Цього разу елемента несподіванки не було.
Джошуа знав, із чим йому доведеться мати справу цього разу, і він поставився до цього з повагою і підготувався до цього. Його досвід дозволив йому отримати ту велику перевагу, яку він мав. Джошуа відмінно використовував обманні рухи, щоб відвести ліву руку Нганну, і тоді він зміг вразити його правою рукою.
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Досвід Ентоні показав, що він може побачити можливість для удару правою рукою проти хлопця, у якого явно немає такого досвіду. Джошуа зміг побачити те, що не зміг побачити хлопець із меншим досвідом. Джошуа повернувся туди, де він дуже спокійний і знає, навіщо він це робить. Тепер справа не в грошах", - сказав Атлас.
Нагадаємо Ентоні Джошуа (28-3, 25 KO) переміг Френсіса Нганну (0-2) на вечорі боксу в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).
Джошуа після двох поразок від українця Олександра Усика вже має чотири перемоги поспіль. Водночас Френсіс провів свій другий бій за правилами боксу. У жовтні він поступився Тайсону Ф’юрі.
До речі, саме Джошуа фактично завершив кар'єру Володимира Кличка, нокаутувавши у 2017 році українця в 11-му раунді чемпіонського бою.