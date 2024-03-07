Володар пояса WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) може програти чемпіону WBA, WBO, IBO та IBF Олександру Усику (21-0, 14 КО).

Про це заявив український боксер Олександр Гвоздик.

"Я так скажу. Як тільки Усик перейшов у хевівейт, а Ф'юрі приблизно в цей же час побив Вайлдера, мені здавалося, що Сашку буде дуже складно. І навіть більше. Тоді я не бачив, як взагалі він може перемогти Ф’юрі. А зараз я навіть трохи більше схиляюся на користь Усика. Десь 60/40. Бо я знаю, як він працює. І, тому що я бачу, що в той самий час з Ф'юрі щось відбувається не те. Думаю, Усик і справді сидить у голові у Ф’юрі. Це перший момент.

Другий момент у тому, що ще давно в Тайсона був невиразний бій із дуже дрібним Каннінгемом. А раптом Ф’юрі, який двічі переміг страшного і величезного панчера Вайлдера, має навичку добре протидіяти ось таким суперникам - великим, сильним і які б’ють? А раптом при цьому його "ахіллесова п’ята" - це такі швидкі, маневрені та невеликі боксери, як Усик?" - сказав Гвоздик.

Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Місце проведення - Ер-Ріяд, Саудівська Аравія. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр або Тайсон не зможуть вийти на ринг 18 травня.