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Ф'юрі впевнений у легкій перемозі над Усиком

Сьогодні 12:46 184 0
Ф'юрі впевнений у легкій перемозі над Усиком
Фото: Getty Images
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Boxing News 24.

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі впевнений у перемозі над володарем титулів WBO, WBA, IBF та IBO Олександром Усиком.

Про це британець розповів порталу Boxing News 24.

"Усик кілька разів здолав Джошуа. Ми всі бачили ці бої. Це один із тих випадків, коли Ентоні не міг нічого вдіяти проти цього хлопця.

Нехай залишить Усика мені. Маленький шульга, я вб’ю його, без проблем. Двічі, якщо він хоче, щоб його віддали великому Циганському королю", - сказав Ф’юрі.

Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Місце проведення - Ер-Ріяд, Саудівська Аравія. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр або Тайсон не зможуть вийти на ринг 18 травня.

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