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Екстренер Джошуа: Усик переможе Ф'юрі

Сьогодні 12:37 115 0
Екстренер Джошуа: Усик переможе Ф'юрі
Фото - Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - talkSPORT Boxing.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) є фаворитом у бою проти володаря титулу WBC Тайсона Фʼюрі (34-0-1, 24 КО).

Про це розповів  Анхель Фернандес, який є колишнім тренером Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО).

"Ф'юрі – від природи чудовий боєць, цього в нього не відняти, але я думаю, що виграє Усик. В Олександра прекрасна, дуже розумна команда, вони підготують його належним чином.

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Думаю, для Ф'юрі буде не так легко, як це може здатися на телеекрані, схопити Усика, боротися, навалитися на нього усією своєю вагою, перебити його джебом.

Команда Усика врахує розсічення Фюрі, і вони намагатимуться влучати саме в це місце, щоб знову його відкрити. Вважаю, що Тайсон має недостатньо часу, щоб таке розсічення загоїлося.

Імовірно, Усик будуватиме свою тактику з акцентом на роботі саме по цьому місцю. На його місці я так би і зробив. Зрештою, бій – це бій, і ти завжди намагаєшся знайти у суперника слабкі місця та використати це, щоб здобути перемогу", – сказав Фернандес.

Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Місце проведення - Ер-Ріяд, Саудівська Аравія. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр або Тайсон не зможуть вийти на ринг 18 травня.

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