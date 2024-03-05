Екстренер Джошуа: Усик переможе Ф'юрі

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) є фаворитом у бою проти володаря титулу WBC Тайсона Фʼюрі (34-0-1, 24 КО).

Про це розповів Анхель Фернандес, який є колишнім тренером Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО).

"Ф'юрі – від природи чудовий боєць, цього в нього не відняти, але я думаю, що виграє Усик. В Олександра прекрасна, дуже розумна команда, вони підготують його належним чином.

Актуально: Ф'юрі повернувся до тренувань після травми

Думаю, для Ф'юрі буде не так легко, як це може здатися на телеекрані, схопити Усика, боротися, навалитися на нього усією своєю вагою, перебити його джебом.

Команда Усика врахує розсічення Ф’юрі, і вони намагатимуться влучати саме в це місце, щоб знову його відкрити. Вважаю, що Тайсон має недостатньо часу, щоб таке розсічення загоїлося.

Імовірно, Усик будуватиме свою тактику з акцентом на роботі саме по цьому місцю. На його місці я так би і зробив. Зрештою, бій – це бій, і ти завжди намагаєшся знайти у суперника слабкі місця та використати це, щоб здобути перемогу", – сказав Фернандес.