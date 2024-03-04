Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) повернувся до тренувань після розсічення.

Відповідне відео британець опублікував у інстаграмі.

"Скажіть хтось Усику, що Туз повернувся. Не можу дочекатися", – написав Ф’юрі.

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Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Місце проведення - Ер-Ріяд, Саудівська Аравія. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр Усик або Тайсон Ф'юрі не зможуть вийти на ринг 18 травня.