Єгор Голуб розповів про бій Берінчик - Наваррете

Джерело - Чемпіон.

Тренер українського боксера легкої ваги Дениса Берінчика (18-0, 9 КО) Єгор Голуб в підкасті про бокс розповів про коефіцієнти на свого підопічного перед новим боєм і наступного суперника - чемпіона WBO у другій напівлегкій вазі Емануеля Наваррете (38-1-1, 31 КО).

- Станом на зараз, букмекери роблять Дениса великим андердогом цього поєдинку. На твою думку, наскільки це об’єктивно, чи є Денис таким вже аутсайдером, чи він взагалі не андердог цього протистояння?

- Якщо люди та букмекери вважають, що ми андердоги, то нехай так і буде. Там був коефіцієнт, ми якось дивились щось 4,25 навіть на Дениса. Я в цю тему не лізу, дають коефіцієнт, то й дають. На Олександра Усика теж колись давали 2,9 проти Ентоні Джошуа. Ми ж побачили, то нехай дають, - сказав Голуб.

- Ти бачив його поєдинки. Я думаю, що бачив багато боїв. Це реально топовий боєць, який взяв уже три дивізіони в боксі. Це дуже круте досягнення. Як ти вважаєш, за рахунок яких саме боксерських якостей йому це вдалося?

- Думаю, антропометрія в нього, він такий, немаленький. Плюс мексиканська ця школа боксу, купа ударів. Такий нестандартний він, десь незграбний. Цікавий дуже опонент у нас.

- Але дірки в його роботі точно є, правда?

- Багато.

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Нагадаємо, у лютому Берінчик піднявся на перше місце в рейтингу WBO.

Раніше Світова боксерська організація (WBO) офіційно санкціонувала бій між Берінчиком і Наваррете за вакантний титул WBO у легкій вазі.