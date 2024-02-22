Берінчик піднявся на перше місце в рейтингу WBO

Обновлений рейтинг WBO

Український боксер легкої ваги Денис Берінчик (18-0, 9 КО) піднявся на першу позицію рейтингу WBO.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Ще один українець Василь Ломаченко, який був першим у цьому рейтингу, наразі став 15.

Рейтинг WBO у легкій вазі:

Денис Берінчик Анхель Фієрро Вільям Сепеда Френк Мартін Реймонд Мураталла

Відзначимо, що Денис володіє поясом WBO International у легкій вазі. Останній бій українець провів у серпні минулого року і переміг Ентоні Їгіта (27-4-1, 10 КО) одноголосним рішенням суддів.

Раніше Світова боксерська організація (WBO) офіційно санкціонувала бій між Берінчиком та Наваррете за вакантний титул WBO у легкій вазі.