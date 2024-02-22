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Берінчик піднявся на перше місце в рейтингу WBO

Обновлений рейтинг WBO
Сьогодні 17:55 112 0
Берінчик піднявся на перше місце в рейтингу WBO
#Денис Берінчик

Джерело - wboboxing.com.

Український боксер легкої ваги Денис Берінчик (18-0, 9 КО) піднявся на першу позицію рейтингу WBO.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Ще один українець Василь Ломаченко, який був першим у цьому рейтингу, наразі став 15.

Рейтинг WBO у легкій вазі:

  1. Денис Берінчик
  2. Анхель Фієрро
  3. Вільям Сепеда
  4. Френк Мартін
  5. Реймонд Мураталла

Відзначимо, що Денис володіє поясом WBO International у легкій вазі. Останній бій українець провів у серпні минулого року і переміг Ентоні Їгіта (27-4-1, 10 КО) одноголосним рішенням суддів.

Раніше Світова боксерська організація (WBO) офіційно санкціонувала бій між Берінчиком та Наваррете за вакантний титул WBO у легкій вазі.

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