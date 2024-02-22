Берінчик піднявся на перше місце в рейтингу WBO

Джерело - wboboxing.com.
Український боксер легкої ваги Денис Берінчик (18-0, 9 КО) піднявся на першу позицію рейтингу WBO.
Про це повідомляє пресслужба організації.
Ще один українець Василь Ломаченко, який був першим у цьому рейтингу, наразі став 15.
Рейтинг WBO у легкій вазі:
- Денис Берінчик
- Анхель Фієрро
- Вільям Сепеда
- Френк Мартін
- Реймонд Мураталла
Відзначимо, що Денис володіє поясом WBO International у легкій вазі. Останній бій українець провів у серпні минулого року і переміг Ентоні Їгіта (27-4-1, 10 КО) одноголосним рішенням суддів.
Раніше Світова боксерська організація (WBO) офіційно санкціонувала бій між Берінчиком та Наваррете за вакантний титул WBO у легкій вазі.