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Став відомий наступний суперник Сіренка

29-річний український боксер повернеться на ринг
Сьогодні 11:59 115 0
Став відомий наступний суперник Сіренка
#Владислав Сіренко

Джерело - boxrec.com.

Український суперважковаговик Владислав Сіренко (19-0, 16 KO) наступний бій проведе проти Деона Ронні Гейла (5-17-1, 4 КО).

Про це повідомляє boxrec.

Поєдинок відбудеться 5 березня в американському Нешвіллі.

Свій останній бій 29-річний українець провів у грудні 2021 року в Броварах, коли здолав Андрія Руденка. Очікувалось повернення Андрія у березні 2023-го, але тоді він травмувався.

Водночас Деон Ронні Гейл не перемагав в останніх п’яти поєдинках, чотири з яких він програв.

Раніше повідомлялося, що Сіренко відмовився від бою з росіянином за солідний гонорар.

Актуально: Сіренко: Категорично проти виступів росіян у будь-якому виді спорту

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