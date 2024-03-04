Став відомий наступний суперник Сіренка

Джерело - boxrec.com.
Український суперважковаговик Владислав Сіренко (19-0, 16 KO) наступний бій проведе проти Деона Ронні Гейла (5-17-1, 4 КО).
Про це повідомляє boxrec.
Поєдинок відбудеться 5 березня в американському Нешвіллі.
Свій останній бій 29-річний українець провів у грудні 2021 року в Броварах, коли здолав Андрія Руденка. Очікувалось повернення Андрія у березні 2023-го, але тоді він травмувався.
Водночас Деон Ронні Гейл не перемагав в останніх п’яти поєдинках, чотири з яких він програв.
Раніше повідомлялося, що Сіренко відмовився від бою з росіянином за солідний гонорар.
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