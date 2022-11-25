Сіренко може провести бій в андеркарді Джервонти

Український надважковаговик Владислав Сіренко (19-0, 16 KO) свій наступний бій може провести у січні.

Про це розповів тренер українського боксера Джеймс Алі Башир.

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"Сьогодні Владислав відбоксував 10 раундів. Відбоксував 10 раундів позавчора. Він у досить хорошому настрої. Схоже, що Сіренко проведе бій у січні.

Опонент? У мене поки що немає дати. Схоже, що це буде Нью-Йорк. Напевно, в андеркарді у Джервонти", - сказав Алі Башир.