Атлас назвав причину поразки Гвоздика у бою проти Бетербієва

Тедді Атлас прокоментував поразку Гвоздика у бою проти Бетербієва

Колишній чемпіон світу Олександр Гвоздик (20-1, 16 КО) поступився канадцю російського походження Артуру Бетербієву (20-0, 20 КО) через помилку тренера.

Про це повідомив наставник українця Тедді Атлас.

"Бенавідес збирається піднятися в напівважковаговики і вийти в ринг із Гвоздиком, який програв тільки Бетербієву. Гвоздик перемагав Бетербієва, коли виходив на десятий раунд, і в нього закінчилося паливо. Це була моя помилка. Я беру відповідальність за це на себе. Тепер у нього не закінчиться паливо. Тепер я в це не повірю", – сказав Атлас.

Бій з Бетербієвим відбувся 2019 року. Тоді український боксер поступився технічним нокаутом у 10-му раунді. Після бою стало відомо, що на момент зупинки бою, Гвоздик вигравав за суддівськими записками.

Свій наступний поєдинок Олександр проведе влітку 2024 року за титул тимчасового чемпіона WBC проти Давида Бенавідеса (28-0, 24 KO).

Нагадаємо, українець повернувся в ринг після майже 4-річної паузи, останній бій він провів у вересні минулого року.