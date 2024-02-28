Дерев’янченко: Скоро будуть новини

Сергій Дерев’янченко анонсував новини про свою кар’єру.

Джерело - Чемпіон.

Український боксер другої середньої ваги Сергій Дерев’янченко (14-5, 10 КО) анонсував новини щодо свого наступного бою.

Про це боксер повідомив в Instagram.

"Скоро будуть новини", - написав Дерев’янченко, виклавши свытлину зі своїм менеджером.

Раніше повідомлялося, що Дерев’янченко має контракт на один бій з Golden Boy Promotions.

Нагадаємо, свій останній бій українець провів у червні 2023 року. 38-річний боксер програв мексиканцеві Хайме Мунгуї в поєдинку за пояс WBC Silver у другій середній вазі. Ця поразка стала для нього третьою в п'яти останніх поєдинках.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Sergiy Derevyanchenko (@sergiy.derevyanchenko)

Нагадаємо, бій Мунгуя - Дерев'янченко визнано найкращим боєм 2023 року.