Дерев’янченко: Скоро будуть новини

Джерело - Чемпіон.
Український боксер другої середньої ваги Сергій Дерев’янченко (14-5, 10 КО) анонсував новини щодо свого наступного бою.
Про це боксер повідомив в Instagram.
"Скоро будуть новини", - написав Дерев’янченко, виклавши свытлину зі своїм менеджером.
Раніше повідомлялося, що Дерев’янченко має контракт на один бій з Golden Boy Promotions.
Нагадаємо, свій останній бій українець провів у червні 2023 року. 38-річний боксер програв мексиканцеві Хайме Мунгуї в поєдинку за пояс WBC Silver у другій середній вазі. Ця поразка стала для нього третьою в п'яти останніх поєдинках.
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Нагадаємо, бій Мунгуя - Дерев'янченко визнано найкращим боєм 2023 року.