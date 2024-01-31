Дерев'янченко: Контракт з компанією Де Ла Хойї розрахований на один бій

Український боксер другої середньої ваги Сергій Дерев’янченко (14-5, 10 КО) має контракт на один бій з Golden Boy Promotions.

Про це він розповів Національній лізі професійного боксу України.

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"Саме так. На один. Хоча після нього можемо і продовжити співпрацю. В цьому плані мені легше. Оскільки я вільний агент, то можу боксувати і на Golden Boy, і в шоу Ела Геймона. Тобто на будь-яких платформах, в будь-яких шоу", – сказав Дерев’янченко.