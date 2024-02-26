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Батько Ф'юрі: Тайсон буде готовий до бою проти Усика

Джон Ф’юрі впевнений у силі свого сина
Сьогодні 15:45 114 0
Батько Ф'юрі: Тайсон буде готовий до бою проти Усика
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Джон Ф'юрі

Джерело - express.co.uk.

Володар титулу WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) буде готовий до бою проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Про це повідомив батько британського боксера Джон Ф’юрі.

"Хочу звернутися до людей, які підбадьорюють Усика: ваш хлопець не впорається з цією роботою. Усі ті, хто думає, ніби роздутий середньоваговик може перемогти, забудьте про це. Тайсон буде готовий. Питання в тому: чи буде готовий Усик?

Тайсон у хорошій формі, чи не так? Мене дуже засмутило це розсічення, тому що Тайсон був у відмінній формі. Наша команда виконала відмінну роботу", — розповів батька Тайсона.

Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Місце проведення - Ер-Ріяд. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр Усик або Тайсон Ф'юрі не зможуть вийти на ринг 18 травня.

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