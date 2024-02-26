Батько Ф'юрі: Тайсон буде готовий до бою проти Усика

Володар титулу WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) буде готовий до бою проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Про це повідомив батько британського боксера Джон Ф’юрі.

"Хочу звернутися до людей, які підбадьорюють Усика: ваш хлопець не впорається з цією роботою. Усі ті, хто думає, ніби роздутий середньоваговик може перемогти, забудьте про це. Тайсон буде готовий. Питання в тому: чи буде готовий Усик?

Тайсон у хорошій формі, чи не так? Мене дуже засмутило це розсічення, тому що Тайсон був у відмінній формі. Наша команда виконала відмінну роботу", — розповів батька Тайсона.