Батько Ф'юрі: Тайсон буде готовий до бою проти Усика

Джерело - express.co.uk.
Володар титулу WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) буде готовий до бою проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).
Про це повідомив батько британського боксера Джон Ф’юрі.
"Хочу звернутися до людей, які підбадьорюють Усика: ваш хлопець не впорається з цією роботою. Усі ті, хто думає, ніби роздутий середньоваговик може перемогти, забудьте про це. Тайсон буде готовий. Питання в тому: чи буде готовий Усик?
Тайсон у хорошій формі, чи не так? Мене дуже засмутило це розсічення, тому що Тайсон був у відмінній формі. Наша команда виконала відмінну роботу", — розповів батька Тайсона.
Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Місце проведення - Ер-Ріяд. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.
Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр Усик або Тайсон Ф'юрі не зможуть вийти на ринг 18 травня.
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