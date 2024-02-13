Альварес може покинути Premier Boxing Champions

Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Канело Альварес (58-2-2, 39 КО) покине промоутерську компанію Premier Boxing Champions.

Про це повідомив інсайдер Рік Глазер.

"Велика заява Канело у вівторок буде частково полягати в тому, що він залишив Premier Boxing Champions. У Premier Boxing Champions не було грошей, щоб гарантувати гонорар Сауля на бій 4 травня. Схоже, що Канело буде битися проти Мунгії, а не Джермалла Чарло, оскільки Джермалл представник Premier Boxing Champions

З нетерпінням чекаємо на велике оголошення Канело у вівторок", - написав Глазер.