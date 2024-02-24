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Сенченко: Гвоздик заслужив бій за чемпіонський титул

Сенченко прокоментував бій Гвоздик - Бенавідес
Сьогодні 17:34 117 0
Сенченко: Гвоздик заслужив бій за чемпіонський титул
#Олександр Гвоздик, #В'ячеслав Сенченко

Джерело - tribuna.com.

Колишній чемпіон світу Олександр Гвоздик (20-1, 16 КО) не є фаворитом у бою проти Давида Бенавідеса (28-0, 24 KO) за титул WBC.

Про це повідомив колишній чемпіон світу в напівсередній вазі В'ячеслав Сенченко в коментарі Трибуні.

"Думаю, зміна категорії не вплине на Бенавідеса. У нього досить хороші дані для цієї ваги. Є зріст, розмах рук і клас боксу в нього високий. Тому я чекаю від нього, що він буде одним із лідерів у напівважкій вазі.

Гвоздик – дуже досвідчений боксер. Немає сенсу йому давати багато прохідних боїв.  Він уже зараз зі своїм досвідом, своєю майстерністю готовий боксувати за чемпіонський титул. Не вважаю, що треба було довше вести його до цього бою. Ні, це хороший шанс. І на його місці, мабуть, кожен боксер скористався б можливістю боксувати за титул.

Фаворитом бою є Бенавідеса. Хоча не вважаю, що йому буде легко в бою з Олександром. По-моєму, буде напружений бій, дуже непростий для Бенавідеса.

Але завдяки тому, що у Бенавідеса не було таких пауз, як в Олександра, в кар'єрі. І він зараз, при цьому, мабуть, у найкращій формі. Так що я все ж невелику перевагу віддаю Бенавідесу", – сказав Сенченко.

Поєдинок відбудеться влітку 2024 року. Дату оолося згодом.

Напередодні Гвоздик піднявся на друге місце в рейтингу WBC.

Нагадаємо, українець повернувся в ринг після майже 4-річної паузи, останній бій він провів у вересні минулого року.

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