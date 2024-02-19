На поєдинку Усик - Ф’юрі може працювати шість суддів

Джерело - skysports.com.
Світова Боксерська Рада (WBC) хоче збільшити кількість суддів, які працюватимуть на поєдинку чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (21-0, 14 КО) з володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (34-0-1, 24 КО).
Про це розповів президент WBC Маурісіо Сулейман.
Я продовжу вносити цю пропозицію. Деяким людям, відповідальним за ухвалення рішень, подобається ідея. Подивимося.
У вас є два судді, в яких складний бій, і тоді один раунд може змінити весь результат. Але якщо у вас більше суддів, то ймовірність неправильного результату зводиться до мінімуму. Але ми побачимо.
Єдиний намір – переконатися, що немає розбіжностей.
Зараз на нас чекає найбільший бій за 25 років у надважкій вазі. Тому ми маємо постаратися зробити все можливе", - сказав Сулейман.
Зазвичай на боксерських поєдинках працює троє суддів
Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Місце проведення - Ер-Ріяд. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.
Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр Усик або Тайсон Ф'юрі не зможуть вийти на ринг 18 травня.
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