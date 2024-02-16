Джерело - tribuna.com.
Форма чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) може стати проблемою у його поєдинку проти володаря титулів WBA, WBO та IBF Олександра Усика (21-0; 14 КО).
Про це розповів ексчемпіон світу Карл Фроч.
"Думаю, Тайсон стає повільнішим, використовує вже не так багато фінтів перед ударом. Тепер це лиш легенький обман. Він бував у нокдаунах 4-5 разів в останніх 70 раундах, старіє, набирає забагато ваги між поєдинками. Він важив навіть 165 кг. Зараз він не такий важкий, але має жир на животі.
Я завершив кар’єру у 36 років, бо мені було складно вкладатися у 76 кг. Знаю, що Ф’юрі не треба через це перейматися, бо в надважкій вазі немає ліміту. Але він має оптимальну вагу, яка становить десь 117 кг.
Тож Тайсону треба схуднути десь до такої ваги, якщо хоче лишатися на найкращому рівні. Але з віком тяжче худнути. Він говорить про ще 5 поєдинків – не знаю, наскільки це реально. Сподіваюся, він зможе розібратися з Усиком та стати абсолютом", – сказав Фроч.
Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Місце проведення Ер-Ріяд. Спочатку найбільш очікуваний бій 2024 року планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.
Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку коли, Олександр Усик або Тайсон Ф'юрі не зможуть вийти на ринг 18 травня.
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