Форма чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) може стати проблемою у його поєдинку проти володаря титулів WBA, WBO та IBF Олександра Усика (21-0; 14 КО).

Про це розповів ексчемпіон світу Карл Фроч.

"Думаю, Тайсон стає повільнішим, використовує вже не так багато фінтів перед ударом. Тепер це лиш легенький обман. Він бував у нокдаунах 4-5 разів в останніх 70 раундах, старіє, набирає забагато ваги між поєдинками. Він важив навіть 165 кг. Зараз він не такий важкий, але має жир на животі.

Я завершив кар’єру у 36 років, бо мені було складно вкладатися у 76 кг. Знаю, що Ф’юрі не треба через це перейматися, бо в надважкій вазі немає ліміту. Але він має оптимальну вагу, яка становить десь 117 кг.

Тож Тайсону треба схуднути десь до такої ваги, якщо хоче лишатися на найкращому рівні. Але з віком тяжче худнути. Він говорить про ще 5 поєдинків – не знаю, наскільки це реально. Сподіваюся, він зможе розібратися з Усиком та стати абсолютом", – сказав Фроч.