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Фроч назвав проблему Ф’юрі

Карл Фроч прокоментував форму Тайсона Ф’юрі перед його поєдинком з Олександром Усиком
Сьогодні 15:45 110 0
Фроч назвав проблему Ф’юрі
Фото - Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Фроч

Джерело - tribuna.com.

Форма чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) може стати проблемою у його поєдинку проти володаря титулів WBA, WBO та IBF Олександра Усика (21-0; 14 КО).

Про це розповів ексчемпіон світу Карл Фроч.

"Думаю, Тайсон стає повільнішим, використовує вже не так багато фінтів перед ударом. Тепер це лиш легенький обман. Він бував у нокдаунах 4-5 разів в останніх 70 раундах, старіє, набирає забагато ваги між поєдинками. Він важив навіть 165 кг. Зараз він не такий важкий, але має жир на животі.

Я завершив кар’єру у 36 років, бо мені було складно вкладатися у 76 кг. Знаю, що Ф’юрі не треба через це перейматися, бо в надважкій вазі немає ліміту. Але він має оптимальну вагу, яка становить десь 117 кг.

Тож Тайсону треба схуднути десь до такої ваги, якщо хоче лишатися на найкращому рівні. Але з віком тяжче худнути. Він говорить про ще 5 поєдинків – не знаю, наскільки це реально. Сподіваюся, він зможе розібратися з Усиком та стати абсолютом", – сказав Фроч.

Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Місце проведення Ер-Ріяд. Спочатку найбільш очікуваний бій 2024 року планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку коли, Олександр Усик або Тайсон Ф'юрі не зможуть вийти на ринг 18 травня.

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