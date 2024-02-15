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Красюк: Будемо молитися за Тайсона Ф’юрі та його здоров'я

Промоутер Усика звернувся до вболівальників
Сьогодні 16:03 119 0
Красюк: Будемо молитися за Тайсона Ф’юрі та його здоров'я
Фото: Getty Images
#Олександр Красюк, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - talkSPORT.

Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) має бути готовий на 100% у бою проти володаря титулів WBA, WBO та IBF Олександра Усика (21-0; 14 КО).

Про це заявив промоутер українця Олександр Красюк.

"Мабуть, я передам повідомлення всім уболівальникам по всьому світу. Ми будемо молитися за Тайсона Ф'юрі та його здоров’я. Сподіваємося, що він буде готовий на 100 відсотків 18 травня, і бій точно відбудеться. Це наше бажання, така наша воля. Весь світ хоче побачити, хто є найкращим надважковаговиком у світі, Олександр Усик.

У Олександра все чудово. Він бився б цієї суботи, але, на жаль, цього не станеться, і всі ми знаємо причину цього. Але він професіонал високого рівня. Він сприйняв цю новину з усмішкою на обличчі і з повним розумінням того, що відбувається. Тож це буде ще один виклик для нього, але він готовий до викликів у своєму житті. Так що нічого істотно не змінилося. Єдина зміна — це дата, все інше залишилося без змін", - сказав Красюк.

Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Місце проведення Ер-Ріяд. Спочатку найбільш очікуваний бій 2024 року планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку коли, Олександр Усик або Тайсон Ф'юрі не зможуть вийти на ринг 18 травня.

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