Усик заробить найбільший гонорар у кар’єрі за бій з Ф’юрі

Український чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик (21-0; 14 КО) заробить дуже багато грошей за поєдинок з Тайсоном Ф’юрі (34-0-1; 24 КО).

Про це заявив промоутер українця Олександр Красюк.

"Це буде найбільший контракт для Усика у його кар'єрі. Так і має бути. У бою за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі з непереможеним чемпіоном так і має бути.

Ф'юрі: Буду старанно працювати над перенесенням дати бою

Це багато грошей. Ця сума більша за 17 мільйонів доларів, які Кличко отримав за перемогу над Повєткіним у москві. Ця сума набагато більша.

Цю битву всі хочуть подивитися, але треба вибудувати цю комунікацію між споживачем та каналом дистрибуції. Це зробити нескладно з огляду на наявний попит. А попит незвичайний, як і попит на квитки" - зазначив Красюк.