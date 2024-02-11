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Усик заробить найбільший гонорар у кар’єрі за бій з Ф’юрі

Сьогодні 11:40 7692 2
Усик заробить найбільший гонорар у кар’єрі за бій з Ф’юрі
#Олександр Красюк, #Олександр Усик

Джерело - Sport Arena.

Український чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик (21-0; 14 КО) заробить дуже багато грошей за поєдинок з Тайсоном Ф’юрі (34-0-1; 24 КО). 

Про це заявив промоутер українця Олександр Красюк.

"Це буде найбільший контракт для Усика у його кар'єрі. Так і має бути. У бою за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі з непереможеним чемпіоном так і має бути.

  Ф'юрі: Буду старанно працювати над перенесенням дати бою

Це багато грошей. Ця сума більша за 17 мільйонів доларів, які Кличко отримав за перемогу над Повєткіним у москві. Ця сума набагато більша.

Цю битву всі хочуть подивитися, але треба вибудувати цю комунікацію між споживачем та каналом дистрибуції. Це зробити нескладно з огляду на наявний попит. А попит незвичайний, як і попит на квитки" - зазначив Красюк.

Бій відбудеться 18 травня 2024 року. Місце проведення Ер-Ріяд. Нагадаємо спочатку найбільш очікуваний бій 2024 року планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Організатори вирішили, що 17 лютого заміни Ф'юрі на іншого боксера не буде. Хоча раніше були чутки, що Тайсона замінить хорват Філіп Хргович, перший номер рейтингу IBF та обов'язковий претендент за цією версією.

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