Бенавідес: Дайте мені Канело

Бенавідес прокоментував перемогу над Андаде

Джерело - Bad Left Hook.

Тимчасовий чемпіон WBC у другій середній вазі Давид Бенавідес (28-0, 24 КО) хоче отримати бій з абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) Саулем Канело Альваресом (60-2-2, 39 KO)

Про це він заявив після перемоги над Деметріусом Андраде (32-1, 19 КО).

"Думаю, я просто закріпився у званні домінантного бійця, яким я є. Я думаю, це було просто нагадуванням, щоб усі знали, хто, на біса, є справжнім чемпіоном у другій середній вазі! Усі хочуть побачити мій бій проти Канело, і ми теж цього хочемо. Я наймолодший чемпіон світу в другій середній вазі. Дворазовий чемпіон світу. Тепер дайте мені бій, який ми усі хочемо побачити. Хто хоче побачити Давид Бенавідес – Канело? Нумо!

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Як я переміг Андраде? Наполеглива праця та самовідданість. Усі кажуть, що я не такий, не сякий, боксую, стоячи на повній стопі, не вмію захищатись – а у Деметріуса, напевно, один з найкращих захистів і він справді спритний в нападі, але він ледве міг в мене влучити. Я думаю, що це багато про що говорить. Під час нокдауну в четвертому раунді я опустив його ліву руку і пробив правий оверхенд. Це було дуже приємно. Я знав, що мушу продовжувати тиск, тому що він більше не міг отримувати такі удари.

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Я просто маю продовжувати бити того, кого поставлять навпроти мене. Я найкращий, до закінчення кар’єри я стану легендою. Мені байдуже, кого вони будуть ставити проти мене, я буду продовжувати нокаутувати їх. Давайте дамо людям те, що вони хочуть. А вони хочуть побачити бій Бенавідеса проти Канело", - сказав Давид.

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