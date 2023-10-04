Канело: Флойд переміг мене завдяки своєму досвіду

Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес поступився колишньому чемпіону Флойду Мейвезеру через брак досвіду.

Про це мексиканець розповів порталу Boxing Social.

"Стиль Мейвезера ускладнив би завдання будь-якому бійцю. Він ніколи ризикує, він не наражає себе на великий ризик у жодному бою – це дуже ускладнює ситуацію.

Думаю, того вечора він побив мене завдяки своєму досвіду. Він має величезний досвід, при цьому він чудовий боєць і показав це. Він показав, чому в боксі такий важливий досвід", - сказав Альварес.