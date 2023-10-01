Канело впевнено переміг Чарло рішенням суддів

Сауль Альварес відправив суперника в нокдаун у 7-у раунді

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) Сауль Канело Альварес (60-2-2, 39 KO) здолав володаря всіх поясів в першій середній вазі Джермелла Чарло (35-2-1, 19 KO).

Бій пройшов усю дистанцію у 12 раундів і завершився впевненою перемогою мексиканця рішенням суддів: 119–108, 118–109, 118–109.

Канело відправив суперника в нокдаун у 7-у раунді.

Нагадаємо, Гвоздик нокаутував Родрігеса в андеркарді бою Канело - Чарло.

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