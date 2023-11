Усик та Ф'юрі провели битву поглядів після оголошення бою

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) і володар титулу WBC Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) провели битву поглядів.

Про це повідомляє Boxing on TNT Sports.

Під час битви поглядів боксери почали штовхатись, тому їх довелося розбороняти.

The Tyson Fury and Oleksandr Usyk face-off was heated 😳 🏆#RingofFire | #FuryUsyk | Feb 17 pic.twitter.com/MOEm2RlNb6