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Усик та Ф'юрі провели битву поглядів після оголошення бою

Під час битви поглядів боксери почали штовхатись
Сьогодні 21:46 280 0
Усик та Ф'юрі провели битву поглядів після оголошення бою
Фото: Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) і володар титулу WBC Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) провели битву поглядів.

Про це повідомляє Boxing on TNT Sports.

Під час битви поглядів боксери почали штовхатись, тому їх довелося розбороняти.

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