Анонсовано бій Усик - Ф'юрі

Поєдинок відбудеться 17 лютого 2024 року

Джерело - Чемпіон.

Бій чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександра Усика (21-0, 14 КО) та володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) відбудеться 17 лютого.

Про це стало відомо на пресконференції у Лондоні.

Поєдинок відбудеться в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

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