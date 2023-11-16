Анонсовано бій Усик - Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.
Бій чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександра Усика (21-0, 14 КО) та володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) відбудеться 17 лютого.
Про це стало відомо на пресконференції у Лондоні.
Поєдинок відбудеться в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.
👑 The Ultimate Crown in Boxing 👑@Tyson_Fury ⚔️ @usykaa #RingOfFire | 17.02.23 | Riyadh, Saudi Arabia pic.twitter.com/577kzxwz5i— Queensberry Promotions (@Queensberry) November 16, 2023
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