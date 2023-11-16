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Анонсовано бій Усик - Ф'юрі

Поєдинок відбудеться 17 лютого 2024 року
Сьогодні 20:28 200 0
Анонсовано бій Усик - Ф'юрі
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Бій чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександра Усика (21-0, 14 КО) та володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) відбудеться 17 лютого.

Про це стало відомо на пресконференції у Лондоні.

Поєдинок відбудеться в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

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