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Гірн: Усик фізично не буде готовий битися 23 грудня

Едді Гірн прокоментував бій Усик - Ф’юрі
Сьогодні 12:10 97 0
Гірн: Усик фізично не буде готовий битися 23 грудня
Фото - Getty Images
#Едді Гірн, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (21-0, 14 КО) не встиген підготуватися до бою проти володаря  титулу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 КО).

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Загалом Усик сказав, що йому потрібен 14-тижневий тренувальний табір. І я з цим згоден. Я не думаю, що фізично він готовий битися 23 грудня.

Я знаю, що у нього були дрібні проблеми після бою з Дюбуа, але на кону величезна сума грошей. Якщо йому скажуть, що поєдинок відбудеться в цю дату, то він поб’ється.

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Мені здається, що Ф’юрі зрештою проведе 18-тижневий тренувальний табір, готуючись до Нганну та Усика. Це не ідеальний підхід для нього.

Але невідомо, чи 23 грудня – це лише можлива дата чи бій точно відбудеться цього дня. Ми всі дізнаємося це наступної суботи", – сказав Гірн.

Раніше повідомлялося, що бій має відбутися наприкінці 2023 року у Саудівській Аравії, орієнтовна дата – 23 грудня. Якщо не вдасться влаштувати бій у грудні, то його обов'язково проведуть у січні 2024 року.

Бій Ф'юрі та Нганну відбудеться 28 жовтня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

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