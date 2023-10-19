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Усик: Мені потрібно десь близько 14 тижнів хорошого тренувального табору

Олександр Усик прокоментував бій проти Тайсона Ф’юрі
Сьогодні 13:45 329 0
Усик: Мені потрібно десь близько 14 тижнів хорошого тренувального табору
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) розповів про майбутню підготовку до бою з володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Дуже хочеться стабільності і визначення дати, місця для того, щоб без зайвих думок вибрати місце тренування і готуватись до поєдинку.

Я розумію, що всі ці шоу, пресконференції, розкручування поєдинку – вони повинні бути. Вони будуть – це елемент шоу.

Місце та дата, тоді можна одягати шолом і в дорогу.

Скільки потрібно часу, щоб підготуватися? Я ж кожного дня тренуюсь. Але конкретно мені потрібно десь близько 14 тижнів хорошого тренувального табору. Мене такий табір буде влаштовувати. 

Перші 4 тижні я буду робити певну роботу, яка допомагає мені повністю увійти у табір. Потім це вже буде жорстких 12 тижнів праці", - сказав Усик.

Раніше повідомлялося, що бій має відбутися наприкінці 2023 року у Саудівській Аравії, орієнтовна дата – 23 грудня. Якщо не вдасться влаштувати бій у грудні, то його обов'язково проведуть у січні 2024 року.

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