Джерело - Чемпіон.
Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) розповів про майбутню підготовку до бою з володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 КО).
Про це розповів сам боксер.
"Дуже хочеться стабільності і визначення дати, місця для того, щоб без зайвих думок вибрати місце тренування і готуватись до поєдинку.
Я розумію, що всі ці шоу, пресконференції, розкручування поєдинку – вони повинні бути. Вони будуть – це елемент шоу.
Місце та дата, тоді можна одягати шолом і в дорогу.
Скільки потрібно часу, щоб підготуватися? Я ж кожного дня тренуюсь. Але конкретно мені потрібно десь близько 14 тижнів хорошого тренувального табору. Мене такий табір буде влаштовувати.
Перші 4 тижні я буду робити певну роботу, яка допомагає мені повністю увійти у табір. Потім це вже буде жорстких 12 тижнів праці", - сказав Усик.
Раніше повідомлялося, що бій має відбутися наприкінці 2023 року у Саудівській Аравії, орієнтовна дата – 23 грудня. Якщо не вдасться влаштувати бій у грудні, то його обов'язково проведуть у січні 2024 року.