Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) розповів про майбутню підготовку до бою з володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Дуже хочеться стабільності і визначення дати, місця для того, щоб без зайвих думок вибрати місце тренування і готуватись до поєдинку.

Я розумію, що всі ці шоу, пресконференції, розкручування поєдинку – вони повинні бути. Вони будуть – це елемент шоу.

Місце та дата, тоді можна одягати шолом і в дорогу.

Скільки потрібно часу, щоб підготуватися? Я ж кожного дня тренуюсь. Але конкретно мені потрібно десь близько 14 тижнів хорошого тренувального табору. Мене такий табір буде влаштовувати.

Перші 4 тижні я буду робити певну роботу, яка допомагає мені повністю увійти у табір. Потім це вже буде жорстких 12 тижнів праці", - сказав Усик.