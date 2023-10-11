WBC розробила спеціальний пояс для поєдинку Ф'юрі та Нганну

Бій Нганну та Ф’юрі відбудеться 28 жовтня.

Джерело - Чемпіон.

Для виставкого поєдинку Ф'юрі та Нганну WBC розробила спеціальний пояс – Чемпіон Ер-Ріяда.

Про це повідомляє Yahoo News,

Натомість титул чемпіона Тайсона Ф'юрі у надважкій вазі за версією WBC не стоятиме на кону. Бій проти Нганну запланований на 10 раундів як професійний боксерський матч.

Бій Ф'юрі та Нганну відбудеться 28 жовтня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Нагадаємо, Нганну прибув у Саудівську Аравію на поєдинок з Ф’юрі.

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