Зозуля: Дружина Усика щось кричала, після її слів він піднявся

Роман Зозуля розповів про епізод з ударом Дюбуа у пах Усику

Джерело - Чемпіон.

Усі вірили, що Олександр Усик (21-0, 14 КО) встане після влучання Даніеля Дюбуа (19-2, 18 КО) нижче поясу у 5-у раунді.

Про це розповів український футболіст Роман Зозуля.

"Якщо чесно, то всі кричали: "Вставай". Всі вірили, що Саня встане. Ми всі знаємо Саню, я знаю його з 2014 року, який в нього характер. Коли підбігла дружина Катя до рингу, я знав, що він встане.

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Вона щось йому кричала, у мене серце ледь не вистрибнуло. Я знав, що він встане. Після слів дружини він піднявся", - сказав Зозуля.

Повідомлялося, що команда Дюбуа має намір оскаржити результат бою з Усиком.

У дев'ятому раунді рефері зупинив поєдинок після другого нокдауну британця. Уперше в нокдауні Дюбуа побував наприкінці 7 раунду.

В андеркарті бою Усик - Дюбуа перемоги здобули Денис Берінчик, Даніель Лапін, Василь Чеботарь. А Дмитро Митрофанов і Федір Черкашин зазнали перших поразок у професіональній кар'єрі. Результати андеркарту - ТУТ.

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