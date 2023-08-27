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Алі Башир: Не можна натягувати шорти до цицьок, це був законний удар

Колишній тренер Усика прокоментував удар у пах від Дюбуа
Сьогодні 11:44 305 1
Алі Башир: Не можна натягувати шорти до цицьок, це був законний удар
#Алі Башир, #Олександр Усик, #Даніель Дюбуа

Джерело - Чемпіон.

Даніель Дюбуа (19-2, 18 КО) не влучив у пах чемпіону світу у суперважкій вазі Олександру Усику (21-0, 14 КО) 

Про це заявив тренер Джеймс Алі Башир.

"Не можна натягувати шорти до цицьок. Це був законний удар. Я думаю, що в цей момент рефері побачив Усика на колінах, він не бачив удару, але я бачив повтор, і це був законний удар.

  Усик - Дюбуа: суддівсьвкі записки бою

Ви не можете сперечатися з цим, тому що Дюбуа, здається, був трохи втомленим, дезорієнтованим, тому тренер збирався врешті-решт зупинити цей бій, тому що він виглядав трохи дезорієнтованим. Краще, щоб боєць був у безпеці, ніж потім шкодувати. Але я думаю, що слід було початки відлік, коли Дюбуа завдав той низький удар", - сказав Башир.

Повідомлялося, що команда Дюбуа має намір оскаржити результат бою з Усиком.

У дев'ятому раунді рефері зупинив поєдинок після другого нокдауну британця. Уперше в нокдауні Дюбуа побував наприкінці 7 раунду.

В андеркарті бою Усик - Дюбуа перемоги здобули Денис Берінчик, Даніель Лапін, Василь Чеботарь. А Дмитро Митрофанов і Федір Черкашин зазнали перших поразок у професіональній кар'єрі. Результати андеркарту - ТУТ.

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